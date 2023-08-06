Без осадков и до +36°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 6 августа

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 6 августа, синоптики прогнозируют сухую, жаркую погоду. Воздух в регионе максимально прогреется до +36°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды на 6 августа по Киевщине. Сухая жаркая погода с температурой днем 31-36°С; по Киеву днем 33-35°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +32°С…+34°С; Мироновка +32°С…+34°С; Фастов +32°С…+34°С; Яготин +32°С…+34°С; Барышевка +33°С…+35°С; Борисполь +32°С…+34°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 6 августа весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не огорчат его своим присутствием. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!