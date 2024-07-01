Без осадков и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 1 июля, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 1 июля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области 29-34°С, в Киеве 31-33°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +32°С…+34°С; Мироновка +32°С…+34°С; Фастов +31°С…+33°С; Яготин +31°С…+33°С; Барышевка +31°С…+33°С; Борисполь +31°С…+33°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 июля весь день в Киеве небо будет ясным, но к вечеру, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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