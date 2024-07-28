Без осадков и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 28 июля, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 28 июля по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области 28-33°С, в Киеве 30-32°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +28°С…+30°С; Мироновка +29°С…+31°С; Фастов +29°С…+31°С; Яготин +28°С…+30°С; Барышевка +28°С…+30°С; Борисполь +28°С…+30°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!