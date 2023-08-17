Без осадков и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 августа

В Киеве и Киевской области в пятницу, 18 августа, небольшая облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 18 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 15-20°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 30-32°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре также предупредили, что 18-20 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 18 августа в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, до конца недели жара в Украине не отступит. Практически во всех регионах дневная температура будет колебаться в диапазоне 26-33 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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