Без осадков и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 сентября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 24 сентября, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +30°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 24 сентября по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области днем 25-30°С; в Киеве днем 26-28°С. Обратите внимание, 24-26 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", - рассказали синоптики. .

В Белой Церкви днем +26°С…+28°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +26°С…+28°С; Борисполь +26°С…+28°С.

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В Укргидрометцентре добавили, что до 27 сентября включительно Киевщина продолжит находиться под влиянием поля повышенного давления, соответственно будет идти погода без осадков. Температурные показатели также существенно не изменятся и в дневные часы составят +24°С..+27°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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