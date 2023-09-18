Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 сентября

В Киеве и Киевской области во вторник, 19 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 19 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем около 25°С. Обратите внимание, 19-21 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

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В Укргидрометцентре уточнили, что до 20 сентября включительно на Киевскую область будет влиять периферия антициклона, что обеспечит преимущественно погоду без осадков и больше прояснений. Температурные показатели, начиная с понедельника, несколько повысятся. Итак, снова будет царить спокойная сентябрьская погода с летним привкусом.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 19 сентября в Киеве небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023-го вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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