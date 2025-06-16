Без осадков и до +26°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 16 июня

В Киевской области в понедельник, 16 июня, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 16 июня по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура 21-26°С, в Киеве 23-25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +24°С... +26°С; Мироновка +23°С... +25°С; Фастов +24°С... +26°С; Яготин +23°С... +25°С; Барышевка +23°С... +25°С; Борисполь +23°С... +25°С и Вышгород +23°С... +25°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха мая в городе составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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