Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 апреля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 1 апреля, облачно, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 1 апреля по Киевщине. Облачно, без осадков. Температура по области днем 19–24°С; в Киеве днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 апреля ясная погода продержится в Киеве совсем недолго – уже днем небо покроется облаками, которые будут оставаться там до позднего вечера. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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