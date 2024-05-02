Без осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 3 мая, малооблачно, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 3 мая по Киевщине. Облачно, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 18-23°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 мая в Киеве небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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