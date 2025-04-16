Без осадков и до +23°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 апреля

В Киевской области в четверг, 17 апреля переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 17 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 18-23°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 апреля все время в Киеве сохранится облачная погода, днем облака ненадолго рассеются, чтобы к вечеру появиться снова. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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