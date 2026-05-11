Без осадков и до +22°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 11 мая

В Киевской области в понедельник, 11 мая, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +22°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 11 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, днем без осадков. Температура по области днем 17-22°С; в Киеве днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +17°С... +19°С; Мироновка +17°С... +19°С; Фастов +17°С... +19°С; Яготин +17°С... +19°С; Барышевка +17°С... +19°С; Борисполь +17°С... +19°С и Вышгород +17°С... +19°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

