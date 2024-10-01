Без осадков и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 октября

В Киеве и Киевской области в среду, 2 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 5-8 м/с.

"Прогноз погоды на 2 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 октября к вечеру облака, царившие в небе в Киеве весь день, уйдут прочь. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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