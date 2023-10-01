Без осадков и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 2 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 2 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики .

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 октября днем в Киеве ожидается облачность, несмотря на то, что утро и вечер обещают быть ясными. Без осадков.

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Напомним, второй месяц осени 2023 года в Украине ознаменуется похолоданием уже в самом начале. Долгого "бабьего лета" ждать не стоит, погода принесет осадки, количество которых будет отличаться в зависимости от региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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