Без осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 марта

В Киевской области в понедельник, 10 марта, переменная облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 10 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура 12-17°С тепла, в Киеве 15-17°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +14°С…+16°С; Мироновка +14°С…+16°С; Фастов +14°С…+16°С; Яготин +13°С…+15°С; Барышевка +13°С…+15°С; Борисполь +14°С…+16°С и Вышгород +12°С…+14°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 марта в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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