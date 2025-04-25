Без осадков и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 апреля

В Киевской области в субботу, 26 апреля, облачно с прояснениями, синоптики днем осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 26 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 5-10°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что 26-30 апреля погода на Киевщине и в столице, к сожалению, расстроит еще одной волной апрельского похолодания, однако хорошо, что не столь продолжительной, как предыдущая.

За ним распространится арктический воздух, что приведет к интенсивному росту давления. В поле высокого давления, в отсутствие осадков и облаков, прогнозируем холодные ночи, особенно на 27, 28 и 29 апреля, с заморозками на поверхности почвы, а 28 апреля и в воздухе. Дни будут солнечными, но тоже прохладными, только завершающие апрельские сутки обещают местами дожди с грозами и некоторое потепление.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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