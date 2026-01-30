Без осадков и до -14°С днем: прогноз погоды в Киеве и области на 31 января

В Киевской области в субботу, 31 января, без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха днем в регионе максимально опустится до -14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 31 января по территории Киевской области и города Киева. Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 12-17°С мороза, днем 9-14°С мороза; в Киеве ночью 13-15°С мороза, днем 10-12°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

