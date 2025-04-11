Без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 апреля

В Киевской области в субботу, 12 апреля, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 12 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5 ° С, в Киеве 1-3°С; температура днем по области 7-12°С тепла, в Киеве около 10°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 апреля ясным небо в Киеве будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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