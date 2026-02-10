Без осадков и до 0°С: прогноз погоды в Киеве и области на 11 февраля

В Киевской области в среду, 11 февраля, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до 0°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с, на дорогах местами гололедица.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 11 февраля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура по области ночью 9-14°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

