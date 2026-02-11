Беременные и счастливые: в Чернобыльской зоне ждут пополнения в семьях благородных животных. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты начали все чаще наблюдать беременных олениц. Уже в траве-июне, когда условия для выживания будут самые благоприятные, можно ожидать рождения новых благородных животных.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Сейчас наши специалисты все чаще наблюдают на территории заповедника беременных олениц. Обычно, период беременности у них длится около 230-250 дней, и рождение малышей приходится на май-июнь, когда условия для выживания самые благоприятные", – говорится в сообщении.

По словам специалистов Заповедника, оленята рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы, а мать активно оберегает их от хищников.

В пресс-службе отметили, что такие наблюдения за животными чрезвычайно ценны. Они позволяют мониторить состояние популяции, оценивать репродуктивную успешность, изучать адаптации к сезонным изменениям и климату. А также планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на этот критический период жизни оленей.

Исследование Зоны отчуждения

