Аварийная посадка самолета в 1976 году в Киеве: как болото на Осокорках превратилось в аэродром. История и фото

2 июня 1976 года в небе над Киевом едва не произошла страшная авиакатастрофа. Во время полёта у самолёта Як-40 отказали двигатели – чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна решил совершить посадку прямо на болото – в столичных Осокорках.

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Архивные снимки и история этого чрезвычайного происшествия были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". К счастью, никто не погиб.

Что известно

"2 июня 1976 года произошла аварийная посадка Як-40 на Осокорках. Немногие в Киеве слышали историю о том, что когда-то на Осокорках "утонул" реактивный пассажирский самолет. Хотя на самом деле он не утонул, а успешно приводнился, причем ни один пассажир не пострадал. Но в то время о чуде, что не произошла катастрофа, пресса не писала", – говорится в сообщении.

Как рассказали в сообществе, Як-40 с бортовым номером "СССР-87541" был выпущен 30 июля 1975 года. Небольшой самолет предназначался для регулярных пассажирских рейсов из Литвы в Украину. Первый полет состоялся лишь через год – 2 июня 1976 года во время открытия рейса "Каунас – Киев – Симферополь".

В тот день самолет заходил на посадку в Киеве – его ждали в аэропорту "Жуляны", как вдруг наступила оглушительная тишина – одновременно заглохли все двигатели. К счастью, Як-40 хорошо планирует, хотя настоящими героями в этой истории, конечно, были пилоты.

"Самолет планировал вниз очень тихо, потому что его двигатели были выключены. Люди, наблюдавшие за этим с лугов, ждали взрыва, но вместо него увидели целый фонтан брызг. Они не поверили своим глазам: целый самолет стоял посреди болота, в районе улицы Коллекторной. Через каких-то пятнадцать минут к нему уже бежали по колено в воде прибывшие на место происшествия милиционеры", – рассказали свидетели того события.

"Як-40" простоял на киевском болоте несколько дней, на него приходили посмотреть все жители окрестного района. Правда, как рассказывают очевидцы, близко к самолёту людей не подпускали – его охраняли милиционеры, но его и так было хорошо видно. Он уже не летал, а плавал в мутных водах на заросшем лугу. Впоследствии его вытащили из болота и отправили на реконструкцию, а затем он снова поднялся в небо.

Комиссия, расследовавшая инцидент, пришла к выводу, что причиной остановки двигателей в воздухе стала ошибка бортмеханика, молодого специалиста, который совершал один из своих первых полетов после окончания училища. Он перевел рычаги управления двигателями в положение "стоп". И хотя последующие действия командира спасли жизни пассажиров, экипаж был наказан.

Бортмеханику, по чьей вине всё это произошло, киевский суд назначил 4 года условно и штраф в 10 тысяч советских рублей. Второй пилот получил строгий выговор, но через некоторое время дослужился до командира. А командира самолета Як-40 на три месяца перевели в число вторых пилотов, после чего он еще недолго летал и в итоге покинул профессию.

Как сообщал OBOZ.UA, Арсенальная площадь в Киеве возникла, вероятно, в XVIII веке и частично расположена на засыпанном овраге Прирва. В 1905 году здесь стояла церковь, ходил трамвай, а выглядела она совсем иначе, чем в наши дни.

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