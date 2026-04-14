Атака 'Шахеда' на ЧАЭС: на станции объяснили есть ли риск обрушения несущих конструкций арки укрытия

Вследствие российской атаки в феврале 2025 года по объекту "Укрытие" на ЧАЭС повреждений повреждений несущих конструкций не зафиксировано. Риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы НБК пока оцениваются как минимальные.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС". Объект находится под постоянным контролем.

Что известно

"Повреждений несущих конструкций локализующего сооружения объекта "Укрытие", Нового Безопасного Конфаймента в результате попадания ударного дрона 14 февраля 2025 года и последствий тушения пожара не зафиксировано", – отметил генеральный директор ГСП ЧАЭС Сергей Тараканов.

Он отметил, что при условии штатной работы всех систем, а также при отсутствии внешнего воздействия риски неконтролируемого выхода радиоактивных веществ за пределы НБК пока оцениваются как минимальные.

Показатели мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на промышленной площадке ЧАЭС находятся в пределах установленных контрольных уровней. Системы автоматизированного контроля радиационного состояния (АСКРО) работают в штатном режиме, не фиксируя превышений контрольных уровней.

Добавим, ранее на странице "Greenpeace Украина" в соцсети Facebook появилось сообщение о том, что в результате российской атаки в феврале 2025 года в крыше НБК образовалось отверстие около 15 м. кв., около 200 м. кв. конструкции повреждено.

"Из-за повреждения НБК невозможно безопасно демонтировать саркофаг. Без срочного ремонта риск его обвала существенно возрастает. В то же время ремонт не может полноценно состояться из-за военной агрессии РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ночью 14 февраля 2025 года атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров.

