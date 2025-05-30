Архитектурная жемчужина Крещатика: на месте здания КГГА раньше стоял изящный 'Малый пассаж'. Фото 1939 года

Мы привыкли, что Пассаж на Крещатике в Киеве – это улица дорогих магазинов. Однако до осени 1941 года Малый, или Старый пассаж располагался совсем в другом месте - примерно там, где сегодня стоит здание КГГА.

Видео дня

Снимки опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, Вторая мировая война и советская власть не оставили этой локации шансов на существование.

"Фрагмент городского ландшафта, которого уже не существует. На месте нынешнего здания Киевсовета когда-то стоял изящный "Малый пассаж" – одна из архитектурных жемчужин довоенного Крещатика. Его разрушили осенью 1941 года во время отступления советских войск. Отстраивать пассаж не стали - город менялся, и центральная часть получила новое лицо", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на фото – 1939 год. Еще мирное, хотя уже тревожное время в жизни Киева.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!