Активные развлечения и бодрое пение: в Киевзоо в летний вольер переехали сиаманги Патрик и Тиса. Фото и видео

В Киевском зоопарке в летний вольер переехали веселые и бодрые сиаманги Патрик и Тиса. На площади в двух тысячах кв. метров природных угодий для приматов созданы все условия отдыха и активных развлечений.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Оживает весенняя природа и наши сиаманги Патрик и Тиса начинают свои сногсшибательные тренировки на свежем воздухе. В их распоряжение канаты и шесты, стремянки и платформы, а также деревья, кусты, травы, камни и водоемы на двух тысячах кв. метров природных угодий. Кроме гимнастических талантов сиаманги обладают немалым талантом к вокалу. Поэтому над весенним зоопарком раздается их бодрое протяжное пение", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов Киевзоо, ежедневный рацион приматов составляют овощи, фрукты и свежая зелень, злаковые хлебцы и вареные яйца, семена и орешки, чаи и компоты. А самым вкусным для этих длинноруких спортсменов являются богатые белоком личинки зофобаса.

"Увидеть весенние трюки наших сиамангов можно уже в эти выходные сразу за Центральным входом в Киевзоо. Приходите за хорошим настроением", – пригласили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке на свои летние озерные угодья вернулись розовые фламинго. Для птиц, в частности, обустроили места гнездования и новые зоны комфорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!