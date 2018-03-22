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Генерал СБУ рассказал, кого из мировых лидеров могут ликвидировать российские спецслужбы
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Генерал СБУ рассказал, кого из мировых лидеров могут ликвидировать российские спецслужбы
22 марта 2018, 13:40
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Гость: экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.
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