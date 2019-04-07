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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Порошенко викликав Зеленського на дебати та назвав дату

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Чинний глава держави Петро Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в неділю, 14 квітня.

Про це лідер українців заявив в ефірі телеканалу "Україна". Порошенко запропонував почати дебати близько 19 або 20 годин вечора.

"14 квітня, наступної неділі я на Республіканському стадіоні (НСК" Олімпійський "), саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів", – повідомив Порошенко.

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Також він запросив усі провідні українські телеканали висвітлювати цю подію.

"Запрошую глядачів, всі канали, щоб дебати були проведені в місці і в часі, як хотів пан Зеленський, і не дати йому зійти з ціїє його пропозиції. Це буде безвідповідально по відношенню до країни і виборців", - додав він.

Порошенко підкреслив, що дебати якраз і створені для того, щоб визначити сильного кандидата.

"У разі неправильного вибору, коли люди помилилися, не знаючи змісту, - програє країна, вона буде позбавлена майбутнього... Мова не про те, що декларують кандидати, а про те, чи достатньо сильний президент, щоб протистояти діям країни-агресора, щоб захищати державу як президент і головнокомандувач ... Бо Путін хоче слабкого президента, щоб забезпечити собі реванш. Переконаний, що Україна цього не допустить", - зазначив Порошенко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Ребята - почти три года назад у меня был дипломник. Еще студентом создал фирму (ИТ) - называть не буду. Переписываль в скайпе сегодня. В том числе о необходимом опыте ПЕРЕД ПОРУЛИТЬ - цитирую "я от чітко вже 3 тій рік будуючи компанію розумію - що якщо людина б без управлінського досвіду на моє місце прийша - фірма б за 1 місяць упала б" - Так что, романтики, играйтесь в АВОСЬ с Зе и его "командой", которую вы хрен увидите и завтра и ПОТОМ.
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Потиенко Александр
Потиенко Александр
Из ЗЕ такой президент как из Боярского мушкетёр. Ему не главнокомандующим быть а пьяных гаишников со спущенными штанами на сцене изображать)))))))
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Попович Олег
Попович Олег
Зеля хрен придёт он уже показал себя балаболом и клоуном, каждый раз добавляя условия для того что бы его оппонент отказался, и так будет по кругу. Как можно доверять такой тряпке который сразу решил извиняться при намёке на ай-йяй-йяй от каДыркина, пускай берёт пример от сотрудников и редакции Charlie Hebdo, которые в воздухе не переобуваются.
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