Порошенко викликав Зеленського на дебати та назвав дату

Чинний глава держави Петро Порошенко покликав кандидата в президенти Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в неділю, 14 квітня.

Про це лідер українців заявив в ефірі телеканалу "Україна". Порошенко запропонував почати дебати близько 19 або 20 годин вечора.

"14 квітня, наступної неділі я на Республіканському стадіоні (НСК" Олімпійський "), саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів", – повідомив Порошенко.

Також він запросив усі провідні українські телеканали висвітлювати цю подію.

"Запрошую глядачів, всі канали, щоб дебати були проведені в місці і в часі, як хотів пан Зеленський, і не дати йому зійти з ціїє його пропозиції. Це буде безвідповідально по відношенню до країни і виборців", - додав він.

Порошенко підкреслив, що дебати якраз і створені для того, щоб визначити сильного кандидата.

"У разі неправильного вибору, коли люди помилилися, не знаючи змісту, - програє країна, вона буде позбавлена майбутнього... Мова не про те, що декларують кандидати, а про те, чи достатньо сильний президент, щоб протистояти діям країни-агресора, щоб захищати державу як президент і головнокомандувач ... Бо Путін хоче слабкого президента, щоб забезпечити собі реванш. Переконаний, що Україна цього не допустить", - зазначив Порошенко.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Вірогідність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів.

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