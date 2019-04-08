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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленського просять взяти під охорону: що сталося

3.2тЧитати матеріал російською

Штаб кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата охороною.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, нагадавши, що до першого туру, в період агітації, правоохоронці здійснювали охорону дев'ятьох кандидатів у президенти, передає "Інтерфакс-Україна".

"В даний час про таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського, який буде в списку бюлетенів при повторному голосуванні", - сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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За словами Варченка, Нацполіція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти, так як завдання правоохоронців - забезпечити комунікацію з усіма суб'єктами виборчого процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна поліція України зняла охорону з семи кандидатів в президенти, не називаючи прізвища.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Севченко Николай
Севченко Николай
Зеленского нужно охранять. А то агенты из-за поребрика завалят кандидата и начнут все кричать, что это Порох избавляется от конкурентов, все на майдан и все такое. Им нужна большая заворуха.
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