Зеленського просять взяти під охорону: що сталося

Штаб кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата охороною.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, нагадавши, що до першого туру, в період агітації, правоохоронці здійснювали охорону дев'ятьох кандидатів у президенти, передає "Інтерфакс-Україна".

"В даний час про таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського, який буде в списку бюлетенів при повторному голосуванні", - сказав він.

Володимир Зеленський ТСН

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За словами Варченка, Нацполіція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти, так як завдання правоохоронців - забезпечити комунікацію з усіма суб'єктами виборчого процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна поліція України зняла охорону з семи кандидатів в президенти, не називаючи прізвища.

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