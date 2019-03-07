Іще один кандидат у президенти знявся з виборів на користь Гриценка

Голова партії "Народний контроль", кандидат у президенти України Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на підтримку лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Про зміну своїх планів політик заявив 7 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Добродомов "Українська правда"

В ексклюзивному коментарі ObozTV Дмитро Добродомов прокоментував своє рішення.

"Партія "Народний контроль", яка делегувала мене на президентські вибори, підтримала моє рішення знятися на користь єдиного об'єднаного кандидата від демократичних сил Анатолія Гриценка. Я і партія "Народний контроль" будемо всіляко долучатися до того, щоб він виграв вибори", – підкреслив політик.

"Вважаю, що всі свідомі відповідальні політичні партії, проукраїнські, демократичні, опозиційні до нинішньої влади, повинні об'єднатися, щоб привести до влади адекватного чесного президента, яким я вважаю Анатолія Гриценка", – додав він.

Добродомов зазначив, що у нього і у Гриценка збігаються багато пунктів програми: "Це реальна боротьба з корупцією, підняття економіки, це встановлення справедливості і верховенства права".

Анатолій Гриценко Прес-служба Анатолія Гриценка

Крім того, Добродомов повідомив новину на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого лідера "Громадянської позиції", Анатолія Гриценка помітили з мером Львова Андрієм Садовим у одному з ресторанів Києва.

Гриценко повідомив, що на зустрічі обговорювалося висунення на вибори єдиного кандидата від демократичних сил.

1 березня Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь Гриценка. Про це лідер політичного об'єднання "Самопоміч" заявив на брифінгу.

Також 1 березня зняти свою кандидатуру на користь Гриценка вирішив кандидат у президенти Дмитро Гнап.

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