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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Іще один кандидат у президенти знявся з виборів на користь Гриценка

11.7тЧитати матеріал російською

Голова партії "Народний контроль", кандидат у президенти України Дмитро Добродомов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів на підтримку лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

Про зміну своїх планів політик заявив 7 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Добродомов

Дмитро Добродомов

"Українська правда"

В ексклюзивному коментарі ObozTV Дмитро Добродомов прокоментував своє рішення.

"Партія "Народний контроль", яка делегувала мене на президентські вибори, підтримала моє рішення знятися на користь єдиного об'єднаного кандидата від демократичних сил Анатолія Гриценка. Я і партія "Народний контроль" будемо всіляко долучатися до того, щоб він виграв вибори", – підкреслив політик.

"Вважаю, що всі свідомі відповідальні політичні партії, проукраїнські, демократичні, опозиційні до нинішньої влади, повинні об'єднатися, щоб привести до влади адекватного чесного президента, яким я вважаю Анатолія Гриценка", – додав він.

Добродомов зазначив, що у нього і у Гриценка збігаються багато пунктів програми: "Це реальна боротьба з корупцією, підняття економіки, це встановлення справедливості і верховенства права".

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба Анатолія Гриценка

Крім того, Добродомов повідомив новину на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 28 лютого лідера "Громадянської позиції", Анатолія Гриценка помітили з мером Львова Андрієм Садовим у одному з ресторанів Києва.

  • Гриценко повідомив, що на зустрічі обговорювалося висунення на вибори єдиного кандидата від демократичних сил.

  • 1 березня Садовий зняв свою кандидатуру на пост президента на користь Гриценка. Про це лідер політичного об'єднання "Самопоміч" заявив на брифінгу.

  • Також 1 березня зняти свою кандидатуру на користь Гриценка вирішив кандидат у президенти Дмитро Гнап.

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Особи
Анатолій ГриценкоДмитро Добродомов
Місце
Україна
Теги
Громадянська позиціяВыборы 2019Выборы Президентавибори в Україні
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
- "Добродомов зазначив, що у нього і у Гриценка збігаються багато пунктів програми: "Це реальна боротьба з корупцією, підняття економіки, це встановлення справедливості і верховенства права". - а назвіть, будь ласка, у кого з кандидатів немає таких пунктів, вони усі кажуть однакові слова. Краще нехай вони скажуть, як це зробити, бо на словах одне, а виходить зовсім інше, тому що система чинить величезний опір. Люди самі несуть гроші чиновнику, щоб щось вирішити для себе поза законом.
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Астахов Александр
Астахов Александр
А якось об’єднатися до висунення - нє? Після череди таких висунень-засунень, мені все більше здається, що по справжньому працюють головою у нас лише футболісти :)
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сколько заплатили? Нацистский шабаш бандер не признается выбором...Скачите дальше нацисты)))
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Михайлов Александр, ти чьих будешь клоун-шлюшка?
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