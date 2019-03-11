Вибори в Україні: Аваков розкрив схеми "сіток" кандидатів у президенти

Міністру внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про активізацію так званих "сіток" з підкупу виборців напередодні президентських виборів в Україні.

В ефірі "Свободи слова" на ICTV він повідомив, що правоохоронцям надійшли повідомлення про те, що подібними схемами займаються четверо кандидатів. За цим фактом триває перевірка. Також, за словами Авакова, з початку передвиборчої кампанії правоохоронцям надійшло понад 2800 заяв про порушення, зокрема і щодо підкупу виборців.

"Я вам наведу приклад однієї кримінальної справи, коли мова йде про купівлю голосів. Наймається один зі штабів, наймають агітаторів. Ті вибирають 100 осіб, як правило найбідніших. Питають, чи готові підтримати кандидата. Десь 30 говорять, що готові, інші ж посилають агітаторів", - розповів Аваков про організацію "сіток".

Арсен Аваков Прес-служба МВС

За його словами, далі тих, хто погодилися, записують і передають їхні прізвища місцевій владі, яка з бюджетних коштів виділяє їм по тисячі гривень.

"Потім бабусям чи бідним людям надходить дзвінок: здрастуйте, ви отримали тисячу гривень? Тепер ми чекаємо, що ви проголосуєте за нашого кандидата", - розповів він.

"Ось що це таке? Це відбувається по всій країні. Люди, це видно все. Десятки людей нам повідомляють про це. Бабусі дзвонять, журналісти пишуть... Це трагедія. Якщо так будемо проводити вибори, то завжди будемо жити в бідності", - сказав Аваков.

Арсен Аваков Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Зеленського продовжує зростати. За нього готові проголосувати 32,9% українців. Це більше, ніж у Порошенка і Тимошенко разом, за яких готові віддати голоси 17,5% і 15,1% громадян відповідно.

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