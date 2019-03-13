Вибори в Україні: Зеленський і Порошенко проходять до другого туру

Якби вибори відбулися найближчої неділі, до другого туру вийшли б шоумен Володимир Зеленський і чинний президент України Петро Порошенко.

Про це свідчать підсумки нового соціологічного опитування центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".

Так, серед тих, хто має намір обов'язково голосувати, Зеленського готові підтримати 21,3%, Порошенка — 15,1%.

Що стосується третього місця, то на ньому опинилася лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 11,4% голосів. Четверта позиція — у Юрія Бойка (9,6%), а п'ята — у Анатолія Гриценка (6,3%).

Опитування "Соцісу" "Соціс"

Порошенко і Зеленський

Якщо ж враховувати думки українців, які точно голосуватимуть і визначилися зі своїм вибором, то їхні голоси розподілилися таким чином: Зеленський — 27,7%, Порошенко — 19,6%, Тимошенко — 14,8%, Бойко — 9,6% , Гриценко — 8,2%.

Опитування "Соцісу" "Соціс"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

результати лютневого опитування Центру Разумкова також засвідчили, що до другого туру виборів швидше за все вийдуть Порошенко і Зеленський.

Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, — 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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