"Я була агресивно проти!" Дружина Зеленського у присутності чоловіка зробила несподівану заяву

Дружина шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського Олена заявила, що була категорично проти його участі у виборах глави держави.

Таке висловлювання прозвучало в ефірі телеканалу ICTV під час інтерв'ю. "Я була відверто, агресивно проти початку цього проекту. Тому що це дуже важкий проект – навіть не проект, інший напрямок у житті. Але мене, напевно, намагалися берегти. І найраніші плани, коли все це обговорювалося з колегами, близькими соратниками – не можу сказати, що від мене це приховували, але оберігали мене від зайвої інформації, щоб я завчасно не нервувала", – сказала вона.

У той же час, Зеленська підкреслила, що змирилася з вибором чоловіка, так як знає його як дуже цілеспрямовану людину.

Олена Зеленська Скріншот з відео

"... У той момент, коли я зрозуміла, що рішення прийнято і дорога обрана, я намагаюся тримати себе в руках, заспокоювати, консолідувати всі позитивні флюїди в одну точку, щоб негатив трошки знімати. Мені здається, поки що виходить", – зазначила вона.

При цьому Олена Зеленська запевнила, що поки не готується до ролі першої леді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня 2019 року дружина Зеленського вперше за багато років дала велике інтерв'ю. Вона розповіла, як змінилося життя її родини після того, як чоловік став кандидатом у президенти.

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