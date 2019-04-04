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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський і Порошенко — у другому турі: ЦВК опрацювала 100% протоколів

4.6тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів із усіх окружних виборчих комісій по країні.

Згідно з остаточними даними, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко — 15,95%. Саме ці політики проходять до другого туру виборів.

На третьому місці залишилася лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 13,40%. Далі рейтинг кандидатів у президенти, які не пройшли до другого туру, виглядає так:

Вибори в Україні

Вибори в Україні

  • Юрій Бойко (11,67%);

  • Анатолій Гриценко (6,91%);

  • Ігор Смешко (6,04%);

  • Олег Ляшко (5,48%);

  • Олександр Вілкул (4,15%);

  • Руслан Кошулинський (1,62%);

  • Юрій Тимошенко (0,62%).

Новини
Вибори президента-2019: як голосували українці
ЦВК опрацювала 100% протоколів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Думала будут обрабатывать их до второго пришествия
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