Зеленський і Порошенко — у другому турі: ЦВК опрацювала 100% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів із усіх окружних виборчих комісій по країні.
Згідно з остаточними даними, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко — 15,95%. Саме ці політики проходять до другого туру виборів.
На третьому місці залишилася лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 13,40%. Далі рейтинг кандидатів у президенти, які не пройшли до другого туру, виглядає так:
Вибори в Україні
Юрій Бойко (11,67%);
Анатолій Гриценко (6,91%);
Ігор Смешко (6,04%);
Олег Ляшко (5,48%);
Олександр Вілкул (4,15%);
Руслан Кошулинський (1,62%);
Юрій Тимошенко (0,62%).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. За підсумками Національного екзит-полу, Зеленський отримав 30,6% голосів, а Порошенко — 17,8%.
Так, до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко.
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