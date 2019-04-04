Зеленський і Порошенко — у другому турі: ЦВК опрацювала 100% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів із усіх окружних виборчих комісій по країні.

Згідно з остаточними даними, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко — 15,95%. Саме ці політики проходять до другого туру виборів.

На третьому місці залишилася лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з 13,40%. Далі рейтинг кандидатів у президенти, які не пройшли до другого туру, виглядає так:

Вибори в Україні

Юрій Бойко (11,67%);

Анатолій Гриценко (6,91%);

Ігор Смешко (6,04%);

Олег Ляшко (5,48%);

Олександр Вілкул (4,15%);

Руслан Кошулинський (1,62%);

Юрій Тимошенко (0,62%).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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