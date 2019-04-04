"Будьте мужиком!" Порошенко звернувся до Зеленського через дебати

Глава України Петро Порошенко закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського не ставити умов щодо проведення дебатів перед другим туром виборів.

Відеозвернення опубліковано в Facebook на сторінці Порошенка. Він ще раз запевнив, що готовий зустрітися з Зеленським на НСК "Олімпійський".

"Володимир Олександрович, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтесь. Це — некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю!" — сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 5 квітня, Порошенко і Зеленський планували пройти медичний огляд.

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