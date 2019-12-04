Пожежа в Одесі: дівчинка подзвонила мамі і сказала, що вмирає. Відео розповіді очевидця

Студенти-підлітки, які опинилися вранці 4 грудня у смертельній вогняній пастці в коледжі Одеси, дзвонили батькам і казали, що задихаються.

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Наразі офіційно підтверджено 12 постраждалих у пожежі та одну загиблу. Про те, що відбувалося в перші миті НП розповів OBOZREVATEL очевидець трагедії Федір (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я бачив жінку тут, вона кричала, що їй зателефонувала донька і сказала, що задихається в диму, вмирає", – розповів він, додавши, що про її подальшу долю нічого не відомо.

Пожежа в одеському коледжі

Очевидець також повідомив, що став свідком того, як три дівчини і два хлопці, рятуючись від вогню, стрибали з четвертого поверху.

Зазначимо, що ця будівля – т. зв. "сталінської" архітектури, тому висота одного поверху в ній дорівнює півтора-два поверхи звичайних будинків.

"Вони падали на дахи припаркованих машин. Відразу почали їх забирати у "швидкі", – розповів свідок НП.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, пожежники не можуть впоратися з катастрофою в Одесі.

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