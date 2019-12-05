Рятувала дітей: другою жертвою страшної пожежі в Одесі виявилася викладачка. Фото

Другою жертвою пожежі в Одеському коледжі виявилася викладачка Ганна Бортюк.
Про це інформує "Апостроф" з посиланням на слова користувачів мережі, які знали жінку. Також повідомляється, що чоловік Бортюк вже нібито впізнав її.
Загибла працювала в коледжі викладачем вищої математики та інформатики.
Повідомляється, що жінка рятувала дітей, проте пізніше не змогла сама вибратися з вогняної пастки.
Анна Бортюк
соцмережі
Анна Бортюк
соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь охопив майже всі поверхи. У результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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