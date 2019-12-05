Рятувала дітей: другою жертвою страшної пожежі в Одесі виявилася викладачка. Фото

Другою жертвою пожежі в Одеському коледжі виявилася викладачка Ганна Бортюк.

Про це інформує "Апостроф" з посиланням на слова користувачів мережі, які знали жінку. Також повідомляється, що чоловік Бортюк вже нібито впізнав її.

Загибла працювала в коледжі викладачем вищої математики та інформатики.

Повідомляється, що жінка рятувала дітей, проте пізніше не змогла сама вибратися з вогняної пастки.

Анна Бортюк соцмережі

Анна Бортюк соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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