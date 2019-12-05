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6 грудня • оновлено в 00:09
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Рятувала дітей: другою жертвою страшної пожежі в Одесі виявилася викладачка. Фото

5.7т
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Другою жертвою пожежі в Одеському коледжі виявилася викладачка Ганна Бортюк.

Про це інформує "Апостроф" з посиланням на слова користувачів мережі, які знали жінку. Також повідомляється, що чоловік Бортюк вже нібито впізнав її.

Загибла працювала в коледжі викладачем вищої математики та інформатики.

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Повідомляється, що жінка рятувала дітей, проте пізніше не змогла сама вибратися з вогняної пастки.

Анна Бортюк

Анна Бортюк

соцмережі

Анна Бортюк

Анна Бортюк

соцмережі

Рятувала дітей: другою жертвою страшної пожежі в Одесі виявилася викладачка. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мои соболезнования семьям погибших и восхищение мужеством и самопожертвованием людей, боровшихся со стихией! Вы настоящие люди - педагоги и спасатели - не бросившие детей и спасавшие их ценой своей жизни.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
За то "керівництво коледжу" не пострадало! Оно успело выйти - бросив детей в огне! А что по этому поводу думаю отцы погибших? Или просто пострадавших в огне детей?
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