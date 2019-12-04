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5 грудня • оновлено в 00:05
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Смертельна пожежа в Одесі: кількість постраждалих зросла, зникли 13 осіб

4.3т
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Станом на вечір 4 грудня кількість постраждалих в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу досягла 29 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції в Facebook. Відзначається, що рятувальники продовжують ліквідацію пожежі.

"Станом на зараз у результаті пожежі в Одеському коледжі 1 людина загинула, постраждали 29 осіб. Місце перебування 13 осіб уточнюється. Максимальні сили зараз спрямовані на ліквідацію пожежі та пошук осіб, місце перебування яких не встановлено", – йдеться у заяві.

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За фактом пожежі в одеському коледжі відкрито кримінальне провадження

Пожежа в Одеському коледжі

Пожежа в Одеському коледжі

Думська

Як писав OBOZREVATEL, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Напередодні з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежників.

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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