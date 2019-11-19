У Британії створили перші у світі зарядні станції, що "зникають": фото

Компанія Urban Electric Networks встановила в англійському Оскфорді зарядні станції, якими можна керувати зі смартфона, щоб ховати під землю після завершення "заправки" електрокара.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Автори винаходу стверджують, що розробка є унікальною та не має аналогів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зарядна станція Urban Electric thedriven.io

Кожен пілон зарядної станції видає 7 кВт вихідної потужності. З урахуванням швидкості зарядки середнього електрокара на рівні приблизно 40 км за годину, зарядна станція дозволить за ніч "заправляти" більшість типів автомобілів, зазначають творці.

Пристрій призначений для монтажу в неглибокі ями, що дозволяє встановлювати його у місцях з прокладеними підземними комунікаціями. Також кожен пілон включає у себе низку датчиків для виявлення і запобігання зіткнень з перешкодами (наприклад, припаркованим транспортом).

Зарядна станція Urban Electric thedriven.io

Робочий прототип пристрою з шістьма пілонами був встановлений у британському місті Оксфорд. За підсумками тестування проєкт отримав нагороду GreenFleet за інновації в галузі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Німеччині компанія BMW Group розробила проєкт, який удосконалить зарядні станції електромобілів для оптимального використання енергії з відновлюваних джерел.

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