Сотні кілометрів за хвилини: у Європі показали нові "суперзаправки" для електрокарів

Проект Ionity, що покриває мережею зарядних станцій територію Європи, на автосалоні у Франкфурті представив нове покоління надшвидких зарядних станцій потужністю 350 kW.

Новий тип зарядних станцій (так званих "суперчарджерів") дозволяє за 10 хвилин зарядити акумулятори електромобіля на 300 км шляху, повідомляє видання The Driven.

Суперчарджер Ionity thedriven.io

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Крім того, в Ionity поліпшили інтерфейс системи і додали особливе світлодіодне кільце над кожним пунктом зарядки, яке може відображати інформацію про доступність та хід процесу за допомогою різних режимів освітлення.

Залежно від кольору кільце також здатне попередити водіїв про стан готовності зарядної станції і спростити її використання в темряві.

Система управління зарядним кабелем також була перероблена і тепер подається з верхньої частини зарядної вежі, щоб зробити користування комфортнішим.

Протягом 18 місяців на території Європи з'явиться більше 200 суперчарджерів нового типу.

Нагадаємо, що проєкт Ionity був заснований компаніями BMW, Daimler, Ford і Volkswagen у 2017 році. Згодом корпорації Kia і Hundai інвестували кошти в нього у 2019 році.

Нині проєкт Ionity запустив вже майже 140 зарядних станцій по всій Європі, й готує до відкриття ще 50. Водночас зарядні станції Ionity відрізняються високою потужністю 350 кВт і найпоширенішою зарядною системою Combined Charging System, яка підходить для більшості електромобілів.

До 2020 року в Ionity планують розширити свою мережу щонайменше до 400 зарядних станцій і встановити їх на відстані 120 км одна від одної на головних автомагістралях Європи.

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