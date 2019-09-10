McDonald's зайнявся проблемами електромобілів: що придумали власники

Компанія McDonald's стала найбільшою у Швеції мережею ресторанів, яка оснастила свої заклади мережею зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомляє видання Design Boom, яке підрахувало, що наразі компанія встановила 55 зарядних станцій по всій країні, причому надалі планує встановити такі станції в усі свої ресторани.

Вказівник показує ціну зарядки, вартість Mig Mac і Happy Meal designboom.com

У компанії стверджують, що зважилися на зміни після того, як прочитали дослідження, в якому зазначалося, що половина водіїв електрокарів зазнає труднощів із пошуком точок для заряду авто.

Щоб зарадити цій проблемі, у McDonald's вирішили встановити зарядні станції для електрокарів у своїх закладах та змінити дизайн своєї знаменитої рекламної стійки, на якій тепер відображається вартість зарядки електромобіля, ціна на Big Mac і Happy Meal.

Перші знаки, дизайн яких розробило рекламне агентство NORD DDB, були встановлені у ресторанах у шведських містах Мьoльбі і Мункедале.

"Наш знак – це нове і веселе рішення для класичного методу", – заявив Крістофер Реннблад, директор із маркетингу McDonald's у Швеції.

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