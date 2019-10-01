У Швеції створили дорогу, яка сама заряджає електрокари

У Швеції почали глобальні випробування проєкту EVolution Road, в рамках якого передбачається будівництво доріг, оснащених пристроями для зарядки електротранспорту на ходу.

Про це повідомляє пресслужба компанії ElonRoad. Зазначається, що ініціатором розвитку проєкту стала ізраїльська компанія ElectReon, яка надала технології для процесу індукційної зарядки.

Випробування тестового прототипу Elonroad elonroad.com

Дороги EVolution Road являють собою дорогу з рейкою висотою 5 см і шириною 30 см, яка автоматично заряджає електротранспорт. Перші масштабні випробування проведуть за участю електричних польських автобусів Solaris. Оснащені спеціальними датчиками електробуси заряджатимуться в момент контакту струмозйомника з рейкою на дорозі, що проводить електрику.

Демонстраційний майданчик довжиною в один кілометр встановлять у місті Лунд, де ділянку дороги обладнають спеціальною рейкою. Інженери зазначають, що встановлення системи вимагає мінімум втручання у міську інфраструктуру.

Будівництво демонстраційного майданчика розпочнеться у першому кварталі 2020 року, а весь проєкт працюватиме протягом трьох років. Дорога використовуватиме бездротовий зв'язок, щоб ідентифікувати електричні транспортні засоби. При цьому плата за використання дороги буде автоматичною завдяки бездротовому зв'язку між електробусом та дорогою

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Toyota створила електромобіль, який не потрібно заряджати.

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