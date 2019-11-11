У Німеччині придумали інтелектуальні зарядні станції для електрокарів

У Німеччині компанія BMW Group розробила проект, який удосконалить зарядні станції електромобілів для оптимального використання енергії з відновлюваних джерел.

Про це повідомляє портал Аutomobilsport з посиланням на пресслужбу компанії. Видання також наголошує, що розробка проекту велася разом з компанією TenneT B.V., яка є національним оператором електромереж Нідерландів.

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"Інтелектуальна система управління зарядними станціями, розроблена BMW, зможе за допомогою процесу зарядки електромобілів підтримувати стабільність напруги в мережі і оптимально використовувати енергію з відновлюваних джерел. Після успішних тестів в США, технологія була випробувана в Німеччині", – повідомляють журналісти.

Демонстрація принципу розподілу енергії automobilsport.com

Інтелектуальні зарядні станції допоможуть управляти заправкою електромобілів з урахуванням стану електромереж та кількості доступної "зеленої" енергії. Зарядка електромобілів може бути на час зменшена в разі дефіциту енергії.

Таким чином можна знизити навантаження на мережу. При цьому система відновить зарядку, як тільки в мережі з'являться необхідні обсяги "зеленої" електрики.

Демонстрація принципу балансування енергії в мережі automobilsport.com

"Завдяки інтелектуальним зарядним станціям, оператори енергосистем зможуть вирішувати проблему нестабільних обсягів відновлюваної енергії в мережі. Наприклад, короткочасне зниження зарядки електрокарів дозволить усувати перевантаження, а також позбавить енергомережі від необхідності використовувати викопну енергію на електростанціях в разі нестачі "зеленої "генерації", – відзначає видання.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Технологічного університету Чалмерса в Швеції знайшли спосіб видобутку, зберігання і використання сонячної енергії за допомогою особливої речовини на базі вуглецю, водню та азоту.

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