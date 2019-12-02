Tesla показала новий тип мобільних зарядних станцій: що змінилося

У США компанія Tesla показала новий тип мобільних зарядних станцій Supercharger, які використовують заряд сховищ енергії Megapack.

Про це повідомляє Electrive. Видання зазначає, що раніше мобільні зарядні станції заряджалися від дизельних генераторів, що ставало підставою для докорів з боку активістів та екологів.

Зарядна станція Tesla Supercharger electrek.co

Tesla планує використовувати зарядні станції під час святкових днів. Їх встановлюватимуть у місцях збільшеного трафіку автомобілів для задоволення попиту власників електрокарів.

Мобільні зарядні станції Supercharger використовуватимуть енергію з накопичувачів Megapack. Це останній тип сховищ енергії Tesla (першими двома були Powerpack і Powerwall), який не залежить від генераторів і має ємність зберігання до 3 МВт/год та інвертор на 1,5 МВт.

27 листопада користувачі Twitter помітили вантажівку зі встановленими батареями Megapack і зарядними станціями Supercharger на станції San Luis Obispo в Каліфорнії.

Megapack charger is open for charging! pic.twitter.com/QAVEOqvVH1 - Brian Swenson (@ t3knerd) November 27, 2019

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у пустелі Австралії створять найбільшу батарею Tesla у світі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!