У Європі встановили найпотужнішу зарядну станцію

Нафтогазова компанія Repsol в іспанському муніципалітеті Абанто-і-Сьєрвана запустила найпотужнішу зарядну станцію в Європі – до 400 кВт на кожен зарядний термінал (всього їх чотири).

Про це повідомляє видання Insideevs. Автори зазначають, що раніше організація вже випустила надшвидку електрозаправку – до 350 кВт на один із шести терміналів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

motor1.com

Оснащена високошвидкісними роз'ємами CCS Combo 2 установка зможе обслуговувати до чотирьох машин одночасно. Водночас функція розподілу потужності гарантує оптимальну інтенсивність підзарядки кожного авто.

Розташована на трасі А-8 у Біскайській провінції станція також оснащена сонячними панелями і системою накопичення енергії, що "полегшує інтеграцію та розподіл ресурсів", підкреслюють у компанії. Це дозволяє їй заряджатися під час сонячної погоди та повертати ресурси назад до мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на території аеропорту "Бориспіль" під Києвом з'являться паркувальні місця із зарядними станціями для електромобілів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!