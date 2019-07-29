У Зеленського вважають, що зелені аукціони треба було ввести ще рік тому

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вважає, що хоча зелений тариф в Україні в 2-3 рази вище, ніж в Європі, зелену енергетику розвивати все ж потрібно. Кращий спосіб – це тарифні аукціони.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, важливо створити умови, привабливі для інвестора, але при цьому споживач не повинен переплачувати.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус РБК-Україна

"Звичайно, потрібно розвивати зелену енергетику, але необхідно знайти оптимальну точку, коли інвестору цікаво в неї вкладатися і споживач не переплачує", - сказав Герус.

Представник президента вказав на те, що аукціони слід ввести ще рік тому. "Кращий спосіб – це тарифні аукціони, які, сподіваюся, в наступному році вже будуть введені, хоча це треба було зробити ще рік тому", – зазначив він.

Нагадаємо, що в квітні Верховна рада прийняла закон №8449-Д – так званий "закон про аукціони". Він змінює систему підтримки державою виробників "альтернативної" електроенергії з зелених тарифів на аукціони. Тобто з 2020 року тариф на відпуск виробленої ними електрики буде визначатися за підсумками торгів, а не встановлюватися адміністративно, як це відбувається зараз.

При цьому президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський коментуючи цей закон, зазначив, що при його реалізації Україна може зіткнутися з проблемами, з якими зіткнулися в інших країнах, наприклад, в Німеччині або Туреччині, – передавав раніше OBOZREVATEL. За словами Фаворського, система "зелених" аукціонів може не завжди приносити позитивні результати.

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