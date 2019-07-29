Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Фінанси

У Зеленського вважають, що зелені аукціони треба було ввести ще рік тому

1.5т Читати матеріал російською

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вважає, що хоча зелений тариф в Україні в 2-3 рази вище, ніж в Європі, зелену енергетику розвивати все ж потрібно. Кращий спосіб – це тарифні аукціони.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, важливо створити умови, привабливі для інвестора, але при цьому споживач не повинен переплачувати.

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус

РБК-Україна

"Звичайно, потрібно розвивати зелену енергетику, але необхідно знайти оптимальну точку, коли інвестору цікаво в неї вкладатися і споживач не переплачує", - сказав Герус.

Представник президента вказав на те, що аукціони слід ввести ще рік тому. "Кращий спосіб – це тарифні аукціони, які, сподіваюся, в наступному році вже будуть введені, хоча це треба було зробити ще рік тому", – зазначив він.

Нагадаємо, що в квітні Верховна рада прийняла закон №8449-Д – так званий "закон про аукціони". Він змінює систему підтримки державою виробників "альтернативної" електроенергії з зелених тарифів на аукціони. Тобто з 2020 року тариф на відпуск виробленої ними електрики буде визначатися за підсумками торгів, а не встановлюватися адміністративно, як це відбувається зараз.

При цьому президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський коментуючи цей закон, зазначив, що при його реалізації Україна може зіткнутися з проблемами, з якими зіткнулися в інших країнах, наприклад, в Німеччині або Туреччині, – передавав раніше OBOZREVATEL. За словами Фаворського, система "зелених" аукціонів може не завжди приносити позитивні результати.

Новини
Верховна Рада ухвалила рішення щодо тарифів на світло: хто зможе заробити

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Світла енергія" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світла енергія
Місце
Україна Київ
Теги
відновлювальна енергія Володимир Зеленський зеленський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel