Зеленський пообіцяв вирішити "проблему "зелених" тарифів": що хочуть зробити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає встановлені Радою "зелені" тарифи занадто високими і запропонував обговорити питання з учасниками ринку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Глава держави також підкреслив, що ситуація з тарифами дуже складна через велику кількість компаній, які вже продають державі електроенергію за такими розцінками.

"Таких "зелених" тарифів дійсно немає ніде у Європі. У нас вони найвищі. Думаю, що проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з компаніями, які вже мають відповідні контракти", – заявив Зеленський.

"Зелені" тарифи визначають ціну, за якою держава виплачує власникам сонячних та вітроелектростанцій кошти за їхню електроенергію. Такі тарифи вищі за ринкову вартість електрики – для того, щоб стимулювати розвиток альтернативної енергетики в Україні.

Президент зазначив, що ситуація з тарифами дуже складна через велику кількість компаній, які вже продають державі електроенергію за такими розцінками. Водночас він наголосив на необхідності затвердження нормальних, ринкових тарифів.

"Уряд знає, що ми не повинні втрачати зв’язків із компаніями, зокрема іноземними, які вже мають контракт. Я думаю, вони вирішать це питання, але тарифи дуже високі... Вважаю, що потрібно знижувати, і щоб все-таки був ринок", – сказав президент.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Представник президента в уряді Андрій Герус зазначив, що хоча "зелений" тариф в Україні у 2-3 вищий, ніж у Європі, "зелену" енергетику розвивати все ж потрібно.

У квітні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8449-Д – так званий "закон про аукціони". Він змінює систему підтримки державою виробників "альтернативної" електроенергії із "зелених" тарифів на аукціони. Тобто з 2020 року тариф на надання виробленої ними електрики буде визначатися за підсумками торгів, а не встановлюватися адміністративно, як це відбувається зараз.

Президент Асоціації сонячної енергетики України Юрій Фаворський, коментуючи цей закон, зазначив, що у разі його реалізації Україна може зіткнутися з проблемами, з якими мали справу інші країни, наприклад, Німеччина або Туреччина. За його словами, система "зелених" аукціонів не завжди може приносити позитивні результати.

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