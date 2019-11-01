У Лондоні почнуть використовувати автобуси на водні: який вони мають вигляд

На вулицях Лондона у 2020 році з'являться 34 низькопідлогові автобуси H2.City Gold на водневих паливних елементах від португальської компанії CaetanoBus.

Про це повідомляє видання Electrive за підсумками виставки Busworld Europe 2019. Водночас джерело зазначає, що транспортний засіб працює на елементах, які використовуються в серійному водневому авто Toyota Mira (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Низькопідлоговий автобус на водневих елементах H2.City Gold caetanobus.pt

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CaetanoBus випускатиме автобуси H2.City Gold у двох варіантах довжини – на 10,7 м та 12 м, при чому як і з лівим, так і з правим розташуванням керма. Для оптимізації простору водневі елементи було вирішено розташувати на даху.

Водневий автобус CaetanoBus H2.City Gold caetanobus.pt

За даними інженерів, запасу водню вистачає на пробіг до 400 км. На дозаправку необхідно менше 10 хвилин.

Водневий автобус CaetanoBus H2.City Gold caetanobus.pt

Силова установка Fuel Cell від Toyota Mirai має потужність 60 кВт і працює в парі з електромотором Siemens номінальною потужністю 180 кВт. В автобусі також є невелика акумуляторна батарея LTO. Встановлюються мости марки ZF.

Водневий автобус CaetanoBus H2.City Gold caetanobus.pt

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія FlixBus анонсувала перші тести міжміських автобусів із водневими паливними елементами в Європі.

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