"Красными" из-за COVID-19 могут стать все регионы Украины, – инфекционист

Угроза превратиться в "красную" зону по распространению коронавируса существует для всех регионов Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала врач-инфекционист Евгения Менжулина. "Сейчас все начинают ездить, открываются туристические маршруты, опять восстанавливается миграция населения не только внутри страны, но и за границу. Поэтому сейчас под угрозой почти все области", – отметила она.

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Медик заверила, что "зонирование" не является определяющим фактором для уменьшения заболеваемости. "Количество заражений поможет уменьшить здравый смысл", – подчеркнула она.

"Я понимаю, что сейчас лето, все хотят на море, но никто не отменял масочный режим в общественных местах и в транспорте, никто не отменял антисептики и социальную дистанцию. Если люди об этом напомнят себе, если посмотрят, что в инфекционных больницах больные есть, смертность есть, то это поможет", – заметила инфекционист.

В этом контексте врач заявила, что было бы целесообразным введение ограничения на передвижение между "красными" и остальными регионами. "Так, как было весной, когда определенные регионы были закрыты на въезд и на выезд, был тотальный контроль за теми, кто въезжает, придерживаются ли они режима самоизоляции и т.д." – сказала она.

По словам медика, решение о введении таких ограничений должно приниматься на основании текущей динамики заболеваемости, а также с учетом фактора сезонности – начала сезона острых респираторных заболеваний, который ежегодно бывает осенью. Главная цель ограничительных мер – не допустить перегрузки медицинской системы.

Как писал OBOZREVATEL, в правительстве сформулировали критерии определения четырех уровней эпидемической опасности распространения коронавируса – "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

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