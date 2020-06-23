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23 июня • обновлено в 06:04
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Врач назвал главный очаг заражения COVID-19 после послабления карантина

  • Общественный транспорт является очагом коронавируса

  • Чтобы минимизировать риски заражения, следует рассчитывать свой маршрут до работы так, чтобы минимизировать количество контактов

  • До места работы можно добираться пешком или с помощью велосипеда и самоката

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В условиях ослабления карантина общественный транспорт является очагом коронавируса.

Чтобы минимизировать риск заражения, гражданам следует по возможности ограничивать свое пребывание в общественном транспорте, пользуясь велосипедами, самокатами или добираясь до места работы пешком. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской.

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"Динамика, с которой происходит рост, очень неутешительна. На какой цифре она выйдет на плато, пока что невозможно прогнозировать. Я думаю, для того чтобы она не росла, люди принципиально самостоятельно должны изменить свою манеру поведения", – сказал он.

Врач подчеркнул, что дело не только в масках. "Нужно ограничить контакты, максимально сократить свои выходы из дома. Не сидеть дома на карантине, однако максимально рационально, логистически продумывать, как добраться до работы, чтобы встретить наименьшее количество людей, чтобы контактировать с наименьшим количеством людей".

В этом контексте он предложил тем гражданам, которые пользуются общественным транспортом, попробовать заменить его на личный транспорт.

"Представьте себе, если половина людей в Киеве пересядет на велосипеды, самокаты или пройдет эти 5 километров до работы пешком, насколько уменьшится количество контактов, насколько свободнее будет в общественном транспорте", – подчеркнул врач.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что резкий скачок статистики коронавируса в Украине в меньшей степени связан с увеличением количества тестирований. Ключевым фактором роста случаев инфицирования стало ослабление карантина.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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