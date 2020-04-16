Главная Новости
16 апреля • обновлено в 10:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Экономист заявил, что НБУ "помогает спекулянтам"

279
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины "помогает международным спекулянтам" вывозить из страны огромные средства.

"НБУ живет в реальности, которая отличается от того, что окружает нас", – заявил в эфире ObozTV исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Я должен засвидетельствовать полное отсутствие сотрудничества и согласования прогнозов между правительством и Национальным банком", – сказал эксперт, комментируя большое несоответствие между курсом доллара, заложенным в Государственный бюджет, и курсом доллара, установленным Нацбанком.

Экономист заявил, что НБУ "помогает спекулянтам"

Экономист заявил, что НБУ "помогает спекулянтам"

Он обратил внимание на необъяснимые действия национального регулятора. "Он помогает международным спекулянтам вывозить из страны огромные деньги, заработанные на государственных облигациях в прошлом году, удерживая курс гривни на уровне 27 гривен за доллар и закладывая недополучение огромных доходов, в частности, по НДС по импорту, который рассчитывается по фактическому курсу", – сказал эксперт.

Исходя из этого, Пендзин призвал Нацбанк к более тесному сотрудничеству с правительством.

Как писал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Covid-19 и вызванного ею мирового экономического кризиса Верховная Рада Украины пересмотрела Государственный бюджет. Заложенный в бюджет курс гривни составляет 29,50 гривен за доллар, в то время как на рынке его стоимость порядка 27,20 гривен.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Валютный рынок Курс валют Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Олег Пендзин
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости