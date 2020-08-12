Плавают связанными и готовятся наступать: все о тренировках бойцов "Азова" в фильме OBOZREVATEL. Премьера

На тренировочных базах полка "Азов" бойцы проходят боевую подготовку, отрабатывают навыки наступления, подводного плавания и оказания первой медицинской помощи.

Об этом говорится в фильме "Азов Билецкого", премьера которого состоялась на канале "Редакція OBOZREVATEL" в Youtube. "Пехота – не пушечное мясо, на сомнительные операции мы людей не отправляем. Жизнь и здоровье на первом месте", – заявил один из командиров полка.

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Тренировочные базы "Азова" расположены в Донецкой области и в Киеве. Первая – в селе Урзуф на месте бывшей дачи беглого президента Украины Виктора Януковича. Вторая – на территории столичного завода "АТЕК". Съемочная группа телеканала Obozrevatel TV стала первой телевизионной группой, которой разрешили провести на базе "Азова" несколько дней.

Бойцы проходят теоретическую и практическую подготовку, в том числе на полигоне, и подчиняются жесткому распорядку дня.

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Военнослужащие, не имеющие боевого опыта, проходят курс базовой подготовки продолжительностью в 9 недель. Затем боец получает право выполнять боевые задачи. Но на подготовку командира отделения требуется от полугода до года.

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В бассейне на территории завода "АТЕК" проходит подготовка водолазов и занятия по плаванию. Для допуска к работе под водой предусмотрена сдача трех нормативов. "Любой боец должен задерживать дыхание не меньше, чем на 1 минуту под водой, он должен плыть не меньше 25 метров под водой, и он должен преодолеть дистанцию в 25 метров со связанными руками и ногами", – сообщил тренер.

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Больше смотрите в фильме "Азов Билецкого"

Как писал OBOZREVATEL, 21 июля в Запорожье ранее судимый местный житель избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко, который сделал замечание мужчине, пристававшему к девушкам. И.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии полковник Игорь Григорян отказал предоставить транспорт бойцам "Азова", собравшимся сдавать кровь для своего товарища, которого избили в Запорожье.

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