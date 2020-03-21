Застрявшие в Индонезии украинцы попросили о помощи: у Зеленского пояснили проблему

Более тысячи украинцев, которые застряли в Индонезии, попросили власть создать "реальный и доступный" маршрут эвакуации.

Украинцы записали видео, в котором рассказали, что не могут самостоятельно вернуться. "После призыва президента вернуться домой за двое суток и без того раскупленные заранее билеты из Индонезии поднялись в цене до 5 тысяч долларов. Украина закрыла авиасообщение, в Индонезии застряло более 1000 человек. Нам отменили обратные рейсы с компенсацией 25% стоимости билета. Ближайшие даты возобновления, на которые ориентируют авиалинии – лето", – пояснила в Facebook Рада Радмилевич.

По ее словам, оставаться в Индонезии украинцам также слишком дорого. "В Индонезии есть такое понятие как оверстей – каждый день после окончания срока действия визового штампа по прилету или визы. Сумма штрафа за один день оверстея на одного человека – 70 долларов в день", – рассказала украинка.

В то же время источник в Офисе президента сообщили OBOZREVATEL, что с 20 марта Индонезия приняла решение о неприменении этого положения к иностранцам, в том числе к гражданам Украины.

Поэтому всех иностранцев приглашают в миграционные центры для урегулирования ситуации.

"С целью недопущения бюрократических проволочек и оказания практической помощи нашим соотечественникам сегодня на Бали отбыл украинский консул. Консулы ищут другие варианты", – рассказали в ОП.

Отмечается, что аналогичные проблемы были ранее в столице Польши Варшаве, но этот вопрос власть уже решила.

Украина работает над возвращением граждан из других стран

В Офисе президента отметили, что проблема пока что заключается в немецкой стороне из-за наличия у людей вида на жительство и детей с немецкими документами. Эти вопросы сейчас решаются.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сообщил, что за несколько дней было эвакуировано из других стран более 50 тысяч украинцев. Также он поделился обнадеживающими новостями о борьбе с инфекцией.

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